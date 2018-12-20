Dha Dış - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya Yumurtalı Saldırı
11 saat önce
Dha DIŞ - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yumurtalı saldırıEnis TABAK, Prizren, 20 Aralık (DHA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Meclisteki konuşması sırasına yumurtalı saldırıya uğradı.
Dha DIŞ - Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama
'ya yumurtalı saldırı
Enis TABAK, Prizren
, 20 Aralık
(DHA
) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Meclisteki konuşması sırasına yumurtalı saldırıya uğradı. Edi Rama'nın 2019 yılı bütçesiyle ilgili açıklama yaptığı sırada muhalefet partisinden Endri Hasa, Rama'nın konuşması sırasında kürsüye yaklaşarak yumurta fırlattı. Vekilin yumurtalı saldırı sonrası arbede yaşandı. Saldırı sonrası milletvekili Hasa, Meclis salonundan dışarı çıkartıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:11 Kaynak: DHA
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