Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Arnavutluk'ta Havalimanında Silahlı Soygun, Bir Soyguncu Öldürüldü

Dha Dış - Arnavutluk'ta Havalimanında Silahlı Soygun, Bir Soyguncu Öldürüldü

28 dakika önce

Arnavutluk'ta Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda bir grup silahlı soyguncu, kalkışa hazırlanan bir uçaktaki 2 buçuk milyon Euro'yu çaldı.

Dha Dış - Arnavutluk'ta Havalimanında Silahlı Soygun, Bir Soyguncu Öldürüldü, System.String[]
Arnavutluk'ta Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda bir grup silahlı soyguncu, kalkışa hazırlanan bir uçaktaki 2 buçuk milyon Euro'yu çaldı.

Havalimanı pistine itfaiyecilerin kullandığı kapıyı kırarak girdiği belirtilen soyguncular, kalkışa hazırlanan Avusturya Hava Yollarına ait bir uçaktan 2 buçuk milyon Euro'yu çalarak kaçtı. Arnavutluk basını, yabancı bankaların nakit transferlerini hava yoluyla ülke dışına taşıdıkları ve soyguncuların da uçaktaki bu paranın bir kısmını çaldıklarını belirterek, polis ile çatışan soygunculardan birinin ölü ele geçirildiğini ve soyguncunun üzerinden silahlar çıktığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:00 Kaynak: DHA
Arnavutluk, Güncel
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