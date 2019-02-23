Dha Dış - Arşiv - Hindistan'da 19 Şubat'ta Uçakların Çarpıştığı ve 1 Pilotun Öldüğü Kaza
33 dakika önce
Dha DIŞ - ARŞİV - Hindistan'da 19 Şubat'ta uçakların çarpıştığı ve 1 pilotun öldüğü kaza(Tür: Dış)
Dha DIŞ - ARŞİV - Hindistan
'da 19 Şubat'ta uçakların çarpıştığı ve 1 pilotun öldüğü kaza
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:37 Kaynak: DHA
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