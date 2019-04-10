Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Asansörde Sıkışan Adam Öfkesini Yaşlı Kadından Çıkardı

Dha Dış – Asansörde Sıkışan Adam Öfkesini Yaşlı Kadından Çıkardı

1 saat önce

– Çin'de bir saldırgan, kendisini asansör kapısına sıkıştırdığını iddia ettiği yaşlı kadına tekme atarak, omurgasında bir kemiğin kırılmasına neden oldu.

Dha Dış – Asansörde Sıkışan Adam Öfkesini Yaşlı Kadından Çıkardı, System.String[]
Çin'de bir saldırgan, kendisini asansör kapısına sıkıştırdığını iddia ettiği yaşlı kadına tekme atarak, omurgasında bir kemiğin kırılmasına neden oldu.

Olay, Çin'in Guangdong eyaleti merkezi olan Guangzhou'nun Haizhu bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yemek teslimi yapan bir kuryenin asansöre binmeye çalıştığı sırada, asansör kapılarının kapanması sonucu sıkıştığı görülüyor. Kurye, asansörde bulunan 71 yaşındaki kadınla birlikte birkaç kat çıktıktan sonra yaşlı kadının asansörden indiği sırada, onla tartışmaya başlıyor. Bir süre kadınla tartışan kurye, ardından sıkışmasından sorumlu tuttuğu kadına tekme atıyor. Attığı tekme ile kadının kalça üstü düşmesine neden olan kurye hiçbir şey olmamış gibi tekrar asansöre biniyor ve yemek teslimi yapmak için yukarı çıkmaya devam ediyor. Görüntülerde ayrıca olayı duyan bir apartman sakinin, kalça üstü düşen kadına yardım etmeye geldiği görülüyor.

Olay sonrası açıklama yapan yetkililer, 71 yaşındaki yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığını ve omurgasında bir kemiğin kırıldığını belirttiler.

Görüntü Dökümü

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­- Asansöre binmeye çalışan kuryenin, asansör kapılarına sıkışması

-Asansörde bulunan kadınla birkaç kat çıktıktan sonra kuryenin kadınla tartışması

-Kuryenin asansörden inen kadına tekme atıp, kat çıkmaya devam etmesi

-Apartman sakinin yaşlı kadına yardım etmeye gelmesi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:55 Kaynak: DHA
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