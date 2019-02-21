Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Aşçıları Ayırmaya Gelenler de Kavgaya Tutuşunca Mutfak Karıştı

Dha Dış - Aşçıları Ayırmaya Gelenler de Kavgaya Tutuşunca Mutfak Karıştı

29 dakika önce

– Çin'de bir restoranda iki aşçı yemek yaptıkları sırada, sözlü tartışmaya girdi.

Dha Dış - Aşçıları Ayırmaya Gelenler de Kavgaya Tutuşunca Mutfak Karıştı, System.String[]
Çin'de bir restoranda iki aşçı yemek yaptıkları sırada, sözlü tartışmaya girdi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kayırmaya çalışan diğer aşçılar da kavga edince mutfak karıştı. 

İşyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki aşçının kavga ettiği görülüyor. Aşçıları ayırmaya giden diğer aşçılar da bir süre sonra kendi aralarında kavgaya tutuşunca mutfak birbirine giriyor. Aşçılardan biri eline geçirdiği tencere ile diğer aşçıya vurmaya çalışıyor. İki kavgayı ayırmaya gelen siyah üniformalı bir çalışanınsa ne yaptıysa grupları ayıramadığı görülüyor.

Restoranın güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kavganın nedeni sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu oldu. İşte o görüntüler.

Görüntü Dökümü

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Kavga eden iki aşçı ve onları ayırmaya çalışan diğer iki kişi

Kavgayı ayırmaya çalışan iki kişinin de kavga etmeye başlaması

Olaya müdahale etmeye çalışan diğer bir çalışan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:25 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, kavga, Güncel
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