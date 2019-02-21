Dha Dış - Aşçıları Ayırmaya Gelenler de Kavgaya Tutuşunca Mutfak Karıştı
22 dakika önce
Dha DIŞ - Aşçıları ayırmaya gelenler de kavgaya tutuşunca mutfak karıştıÇin (DHA) ? Çin'de bir restoranda iki aşçı yemek yaptıkları sırada, sözlü tartışmaya girdi.
Dha DIŞ - Aşçıları ayırmaya gelenler de kavgaya tutuşunca mutfak karıştı Çin
(DHA
) ? Çin'de bir restoranda iki aşçı yemek yaptıkları sırada, sözlü tartışmaya girdi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kayırmaya çalışan diğer aşçılar da kavga edince mutfak karıştı.
İşyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki aşçının kavga ettiği görülüyor. Aşçıları ayırmaya giden diğer aşçılar da bir süre sonra kendi aralarında kavgaya tutuşunca mutfak birbirine giriyor. Aşçılardan biri eline geçirdiği tencere ile diğer aşçıya vurmaya çalışıyor. İki kavgayı ayırmaya gelen siyah üniformalı bir çalışanınsa ne yaptıysa grupları ayıramadığı görülüyor.
Restoranın güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kavganın nedeni sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu oldu. İşte o görüntüler.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:29 Kaynak: DHA
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