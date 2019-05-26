Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Atina'da 5 araç daha kundaklandı

DHA DIŞ - Atina'da 5 araç daha kundaklandı

5 saat önce

Son günlerde Yunanistan'ın büyük kentlerinde yaşanan kundakçılık olayları devam ediyor.

DHA DIŞ - Atina'da 5 araç daha kundaklandı, System.String[]
Son günlerde Yunanistan'ın büyük kentlerinde yaşanan kundakçılık olayları devam ediyor.

Gece geç saatlerde, Atina'nın merkeziyle Nea Zmirni ve Vari bölgelerinde dördü otomobil, biri motosiklet olmak üzere beş araç ateşe verildi. Şimdiye kadar nedenleri belli olmayan kundaklamalar hakkında Attika Bölgesi polis merkezi soruşturma başlattı.


- Chokona
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:51 Kaynak: DHA
Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti! Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:36:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Atina'da 5 araç daha kundaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]