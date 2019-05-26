DHA DIŞ - Atina'da 5 araç daha kundaklandı
5 saat önce
Son günlerde Yunanistan'ın büyük kentlerinde yaşanan kundakçılık olayları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:51 Kaynak: DHA
Son günlerde Yunanistan
'ın büyük kentlerinde yaşanan kundakçılık olayları devam ediyor.
Gece geç saatlerde, Atina'nın merkeziyle Nea Zmirni ve Vari bölgelerinde dördü otomobil, biri motosiklet olmak üzere beş araç ateşe verildi. Şimdiye kadar nedenleri belli olmayan kundaklamalar hakkında Attika Bölgesi polis merkezi soruşturma başlattı.
- Chokona
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