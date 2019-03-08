Dha Dış - Atina'da Cezaevinde Kavga: 1 Ölü, 8 Yaralı

Atina'nın Koridalos cezaevinde mahkümlar asasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır 8 kişi de yaralandı.

Atina'nın Koridalos cezaevinde mahkümlar asasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır 8 kişi de yaralandı.



Protothema gazetesi, olayın dün akşam Yunanistan'ın en büyük hapishanesi olan Koridalos cezaevinde, psikiyatri bölümünde meydana geldiğini duyurdu. Gazete, farklı etnik gruplar arasında çıkan kavgada 1 mahkümun öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını yazdı. 200 mahkümun bulunduğu bölümde sadece 4 gardiyanın görev yaptığını yazan gazete, mahkumun bıçak ile öldürüldüğünü duyurdu.



Gazete, olay sonrası ifade veren mahkümların, bu bölümde bir süredir gerginlik yaşandığını ancak yetkililerin durumu ciddiye almadıklarını söylediklerini yazdı.



Adalet Bakanlığı olayla ilgili, "Bütün ilgili makamlar seferber edildi, olayın nedenlerini araştırmak üzere soruşturma başlatıldı" açıklamasını yaptı. - Chokona

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