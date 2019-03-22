Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Atina'da Rus Konsolosluğu Yakınındaki Polis Noktasına Saldırı

Dha Dış - Atina'da Rus Konsolosluğu Yakınındaki Polis Noktasına Saldırı

13 dakika önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Rusya Konsolosluğu binasının yakınındaki polis noktasına patlayıcı madde atıldı.

Dha Dış - Atina'da Rus Konsolosluğu Yakınındaki Polis Noktasına Saldırı, System.String[]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Rusya Konsolosluğu binasının yakınındaki polis noktasına patlayıcı madde atıldı.

Yerel medya saldırının akşam saatlerinde gerçekleştiğini; motosikletli şüpheliler tarafından el bombası olduğu düşünülen bir patlayıcı atıldığını duyurdu. Medya, olayda kimsenin yaralanmadığını; polisin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığını yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:04 Kaynak: DHA

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