Dha Dış - Atina'da Rus Konsolosluğu Yakınındaki Polis Noktasına Saldırı
13 dakika önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Rusya Konsolosluğu binasının yakınındaki polis noktasına patlayıcı madde atıldı.
Yunanistan
'ın başkenti Atina'da bulunan Rusya
Konsolosluğu binasının yakınındaki polis noktasına patlayıcı madde atıldı.
Yerel medya saldırının akşam saatlerinde gerçekleştiğini; motosikletli şüpheliler tarafından el bombası olduğu düşünülen bir patlayıcı atıldığını duyurdu. Medya, olayda kimsenin yaralanmadığını; polisin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığını yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:04 Kaynak: DHA
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