DHA DIŞ - Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu
1 saat önce
– ABD'nin Florida eyaletinde balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı, timsah saldırısından son anda kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
– ABD'nin Florida
eyaletinde balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı, timsah saldırısından son anda kurtuldu.
ABD'nin Florida eyaletinde bir balıkçı balık tutmak için göl kenarına gitti. Attığı oltayla balığı yakalayan adam, tuttuğu balığı kıyıya doğru çekti. Göl kıyısından balığı almak için eğildiğinde ise bir anda gölden çıkan timsah, adama doğru hamle yaptı. Adam ise kendini çekerek timsahın saldırısından son anda kurtuldu.
O anlar görütülere de yansıdı.
Görüntü Dökümü
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-Balıkçının göle olta atması
-Balığı yakalayıp kıyıya çekmesi
-Kıyıdan balığı almak için eğilirken timsahın ortaya çıkması
-Adamın kendini geri çekmesi
- Abd
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Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu
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