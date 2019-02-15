Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Avrupa'da En Fazla Greve Giden Ülkeler Belirlendi

Dha Dış - Avrupa'da En Fazla Greve Giden Ülkeler Belirlendi

55 dakika önce

Fransa, Avrupa ülkeleri içerisinde 'iş bırakma eylemleri' sebebiyle işçilerin çalışmadığı gün sayısı bakımından ikinci sırada yer alıyor.

Dha Dış - Avrupa'da En Fazla Greve Giden Ülkeler Belirlendi, System.String[]
Fransa, Avrupa ülkeleri içerisinde 'iş bırakma eylemleri' sebebiyle işçilerin çalışmadığı gün sayısı bakımından ikinci sırada yer alıyor.

Avrupa İşçi Sendikaları Enstitüsü, Avrupa'da 2000-2009 ile 2010-2017 yılları arasında çeşitli grevler nedeniyle iş bırakan işçilerin çalışmadığı günleri belirleyen bir rapor hazırladı.

Kıbrıs, Avrupa'da grevler nedeniyle işçilerinin en fazla iş bıraktığı ülke oldu. Rapora göre 2010-2017 yılları arasında Kıbrıslı işçiler 316 gün çalışmadı.

Fransa'da ise aynı yıllar arasında her bin işçiye göre değerlendirildiğinde işçilerin çalışmadığı gün sayısı 125 oldu.

2000-2009 yılları arasında da bu sayı 127 olarak belirlendi.

Listede Fransa'nın ardından 66 gün ile Norveç, 54 gün ile Danimarka geliyor. Dördüncü sırada 50 gün ile İspanya yer alıyor.

Raporda 2010-2017 yılları arasında işçilerin grev nedeniyle çalışmadığı gün sayısı, İngiltere'de 20, Almanya'da 17, Hollanda'da da 13 gün oldu.

Slovakya'da iş bırakma eylemleri nedeniyle işçilerinin çalışmadığı gün tespit edilmedi.

Türkiye ve Doğu Avrupa ülkeleri ise veri yetersizliği nedeniyle raporda yer almadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:01 Kaynak: DHA

Fransa, Avrupa, Güncel
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