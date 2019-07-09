Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Avrupa'nın en büyük akvaryumunda büyük yangın
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DHA DIŞ - Avrupa'nın en büyük akvaryumunda büyük yangın

1 saat önce

– İspanya'da bulunan Avrupa'nın en büyük akvaryumunda yangın çıktı.

DHA DIŞ - Avrupa'nın en büyük akvaryumunda büyük yangın, System.String[]
İspanya, Avrupa, Güncel
İspanya'da bulunan Avrupa'nın en büyük akvaryumunda yangın çıktı. Akvaryumdaki ziyaretçi ve çalışanlar hemen tahliye edildi ve yangın yaklaşık 20 dakika sonra söndürüldü.

Yangın, İspanya'nın Valensiya şehrinde yer alan  'Bilim ve Sanat Şehri ' kültür kompleksinde bulunan farklı deniz yaşam alanlarının temsil edildiği bir okyanus akvaryumu olan 'Oceanogràfic de València'da çıktı. Yangının yerel saat ile 11: 00 civarı, köpekbalıklarının olduğu bölümde çıktığı ve yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtildi. Akvaryumdaki ziyaretçiler ve çalışanların da dahil olduğu yaklaşık 1400 kişi hemen tahliye edilirken, yangın yaklaşık 20 dakika içinde söndürüldü. Ayrıca, yangında akvaryumdaki canlıların da dahil olmak üzere kimsenin yara almadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Yükselen dumanlar

-Çevredekilerin izlemesi


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:35 Kaynak: DHA
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