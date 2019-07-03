DHA DIŞ- Avrupa Parlamentosu başkanı David Maria Sassoli oldu
45 dakika önce
Avrupa Parlamentosu başkanı David Maria Sassoli olduFransa, (DHA)- Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçti.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:30 Kaynak: DHA
DIŞ- Avrupa
Parlamentosu başkanı David Maria Sassoli oldu Fransa
, (DHA)- Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği
(AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg
şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçti.
Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu, yeni başkanını seçti. Sosyal Demokratların (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, yeni AP başkanı oldu.
Raylara düşen çocuk son anda kurtarıldı! O anlar saniye saniye kamerada
ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı
Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı
Kilimlerden kendi halı sahalarını yapan çocuklara müjde! Bakanlık devreye girdi