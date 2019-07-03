DHA DIŞ- Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli oldu
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Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:30 Kaynak: DHA
Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçti.
Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu, yeni başkanını seçti. Sosyal Demokratların (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, yeni AP başkanı oldu.
Görüntü Dökümü
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-Sassoli'nin konuşması
- Fransa
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