DHA DIŞ - Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor
1 saat önce
– Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçiyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
– Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği
(AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa
'nın Strazburg
şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçiyor.
Seçimlerde, Sosyal Demokratların (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil, oy isteyecek.
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-AP'nin başkan seçiminden görüntü
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