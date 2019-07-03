DHA DIŞ - Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor
1 saat önce
Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyorFransa (DHA) ? Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçiyor.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:49 Kaynak: DHA
DIŞ - Avrupa
Parlamentosu yeni başkanını seçiyor Fransa
(DHA) ? Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği
(AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg
şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçiyor.
Seçimlerde, Sosyal Demokratların (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi
'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUENGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil
, oy isteyecek.
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