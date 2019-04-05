Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Avustralya'da Kimyasal Fabrikada Yangın

Dha Dış – Avustralya'da Kimyasal Fabrikada Yangın

39 dakika önce

– Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan bir kimyasal fabrikada yangın çıktı.

Dha Dış – Avustralya'da Kimyasal Fabrikada Yangın, System.String[]
Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan bir kimyasal fabrikada yangın çıktı. 100'den fazla itfaiye personeli yangına müdahale ederken; fabrikada 300 bin litre kimyasalın bulunduğu belirtildi.

Yerel medya, Avustralya'nın Melbourne şehrinin kuzeyinde yer alan Campbellfield bölgesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında yangın çıktığını duyurdu. Yangının yerel saat ile 06: 40'ta çıktığı ve yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangına 100'den fazla itfaiye personeli müdahale ederken; itfaiye şefi Dan Stephens'ın, "Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Kontrol altına alınması birkaç gün sürebilir" dediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Yangının görüntüsü

Yangına müdahale görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:22 Kaynak: DHA

Avustralya, Güncel
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