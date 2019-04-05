Dha Dış ? Avustralya'da Kimyasal Fabrikada Yangın

Dha DIŞ ? Avustralya'da kimyasal fabrikada yangınAvustralya (DHA) ? Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan bir kimyasal fabrikada yangın çıktı.

Dha DIŞ ? Avustralya'da kimyasal fabrikada yangın



Avustralya (DHA) ? Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan bir kimyasal fabrikada yangın çıktı. 100'den fazla itfaiye personeli yangına müdahale ederken; fabrikada 300 bin litre kimyasalın bulunduğu belirtildi.



Yerel medya, Avustralya'nın Melbourne şehrinin kuzeyinde yer alan Campbellfield bölgesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında yangın çıktığını duyurdu. Yangının yerel saat ile 0640'ta çıktığı ve yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangına 100'den fazla itfaiye personeli müdahale ederken; itfaiye şefi Dan Stephens'ın, 'Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Kontrol altına alınması birkaç gün sürebilir' dediği belirtildi.

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