Dha Dış - Avustralya'da 'Orman Yangını' Alarmı
26 dakika önce
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Gembrook şehrinde Bunyip Şehir Parkı'nın olduğu alanda, ağaçlık bölgede başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Avustralya
'nın Victoria eyaletindeki Gembrook şehrinde Bunyip Şehir Parkı'nın olduğu alanda, ağaçlık bölgede başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Farklı noktalarda başlayan yangına müdahale için yüzlerce itfaiye personeli bölgeye sevk edildi. Yangın birçok kentten görülüyor. 4 bin hektara yakın alanda sürdüğü düşünülen yangına havadan da müdahale ediliyor. Yangının yerleşim alanlarına sirayetini önlemek için yoğun bir çalışma yürütülürken, bölge halkı da tahliye ihtimaline karşı ikaz edildi.
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Yanan bölgenin görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:51 Kaynak: DHA
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