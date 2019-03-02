Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Avustralya'da 'Orman Yangını' Alarmı

Dha Dış - Avustralya'da 'Orman Yangını' Alarmı

26 dakika önce

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Gembrook şehrinde Bunyip Şehir Parkı'nın olduğu alanda, ağaçlık bölgede başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Dha Dış - Avustralya'da 'Orman Yangını' Alarmı, System.String[]
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Gembrook şehrinde Bunyip Şehir Parkı'nın olduğu alanda, ağaçlık bölgede başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Farklı noktalarda başlayan yangına müdahale için yüzlerce itfaiye personeli bölgeye sevk edildi. Yangın birçok kentten görülüyor. 4 bin hektara yakın alanda sürdüğü düşünülen yangına havadan da müdahale ediliyor. Yangının yerleşim alanlarına sirayetini önlemek için yoğun bir çalışma yürütülürken, bölge halkı da tahliye ihtimaline karşı ikaz edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan bölgenin görüntüleri

Fotoğraflar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:51 Kaynak: DHA

İtfaiye, Avustralya, Güncel
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