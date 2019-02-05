Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Avustralya'da Sel Hayatı Felç Etti

Dha Dış - Avustralya'da Sel Hayatı Felç Etti

1 saat önce

– Avustralya'nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışlarının etkisiyle oluşan sel sebebiyle 500'ün üzerinde ev sular altında kaldı, binlerce eve de elektrik verilemiyor.

Dha Dış - Avustralya'da Sel Hayatı Felç Etti, System.String[]
Avustralya'nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışlarının etkisiyle oluşan sel sebebiyle 500'ün üzerinde ev sular altında kaldı, binlerce eve de elektrik verilemiyor.

Avustralya'da yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketi eyalet genelinde birçok kişiyi evini terk etmeye zorladı. Queensland'ın kuzeyinde yer alan Townsville'de birçok evde elektrikler kesildi ve yağışların devam etmesi durumunda 20 bin evin sel altında kalma riskinin olduğu belirtiliyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu bölgeye ilerleyen günlerde kasırga uyarısı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

Sel sonrası bölgenin havadan görüntüleri

Kurtarma ekiplerinin çalışması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:47 Kaynak: DHA

Queensland, Avustralya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi

Valilikten 31 Mart Seçimlerinde Suriyeliler İçin Sokağa Çıkma Yasağı CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Böyle Seslendi: İBB Başkanının İşi Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 02:07:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Avustralya'da Sel Hayatı Felç Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]