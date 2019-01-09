Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Avustralya'daki Konsolosluklarda 'Şüpheli Paket' Alarmı

Dha Dış - Avustralya'daki Konsolosluklarda 'Şüpheli Paket' Alarmı

36 dakika önce

– Avustralya polisi, Melbourne ve başkent Canberra'da bulunan konsolosluklara gönderilen şüpheli paketleri araştırıyor.

Dha Dış - Avustralya'daki Konsolosluklarda 'Şüpheli Paket' Alarmı, System.String[]
Avustralya polisi, Melbourne ve başkent Canberra'da bulunan konsolosluklara gönderilen şüpheli paketleri araştırıyor.

Polisten gelen açıklamalarda, ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Güney Kore, Yunanistan, İtalya, Pakistan, Hindistan, Yeni Zelanda, İspanya ve Mısır elçiliklerinin tahliye edildiği ve şüpheli paketlerin acil durum ekipleri tarafından incelendiği duyuruldu.

Melbourne'nin bağlı olduğu Victoria eyaletine bağlı polis birimlerinin yaptığı açıklamada, ortada genel halkı etkileyen bir durumun olmadığı ve paketlerin hedef alınan yerlere gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca acil durum ekipleri yaklaşık 17 'tehlikeli madde' çağrısı aldıklarını ve olayların incelenmekte olduğunu duyurdu.

Paketlerin içinde asbest olabileceğinden şüpheleniliyor. - Avustralya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:58 Kaynak: DHA

Canberra, Avustralya, Güncel
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