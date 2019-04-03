Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Avustralya Senatosundan, Irkçı Senatöre 'Resmi Kınama'

Dha Dış – Avustralya Senatosundan, Irkçı Senatöre 'Resmi Kınama'

1 saat önce

– Avustralya senatosunda yapılan oylamada, 15 Mart'ta Yeni Zelanda'da gerçekleşen ve 50 kişinin katledildiği saldırı ile ilgili olarak ırkçı yorumlar yapan Senatör Fraser Anning'in 'resmi olarak kınanması' kararlaştırıldı.

Dha Dış – Avustralya Senatosundan, Irkçı Senatöre 'Resmi Kınama', System.String[]
– Avustralya senatosunda yapılan oylamada, 15 Mart'ta Yeni Zelanda'da gerçekleşen ve 50 kişinin katledildiği saldırı ile ilgili olarak ırkçı yorumlar yapan Senatör Fraser Anning'in 'resmi olarak kınanması' kararlaştırıldı.

Avustralya basını, ırkçı yorumlar yapan ve Müslüman göçmenleri hedef alan söylemlerde bulunan Senatör Anning'in, Senato'da yapılan oylama ile resmi olarak kınandığını; 'resmi kınama' kararına, senatodaki hiçbir senatörün karşı çıkmadığını duyurdu.

Senatör Penny Wong, "Nefret söylemleri, ifade özgürlüğü adı altında savunulamaz. Çünkü bu söylemler demokrasimize gerçek ve doğrudan bir saldırıdır." dedi. Wong'un ardından konuşan Senatör Mathias Cormann ise, "Senatör Anning'in söylemleri çirkin ve bölücüydü. Bu senatonun üyesi olsalar dahi, yapılan söylemler tehlikeli ve kabul edilemez cinstendi." dediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Senatöre yönelik yumurtalı protesto/ arşiv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:25 Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Avustralya, Güncel
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