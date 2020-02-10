DHA DIŞ –Avustralya'yı bu kez de sel ve fırtına vurdu - Son Dakika
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DHA DIŞ –Avustralya'yı bu kez de sel ve fırtına vurdu

6 saat önce

Avustralya'nın Sydney kenti ve çevre bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle tüm şehri ve çevresini sel bastı.

DHA DIŞ –Avustralya'yı bu kez de sel ve fırtına vurdu, System.String[]

Avustralya'nın Sydney kenti ve çevre bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle tüm şehri ve çevresini sel bastı. Uzmanlar 2 ayda yağması gereken yağmurun 2 günde yağdığını açıkladı.

Sydney ve çevresini hafta sonu etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı kentte yaşam durma noktasına geldi. 150 bin evin elektrikleri kesilirken okullar kapandı, metro istasyonlarını sel bastı. Yetkililer 10 binden fazla acil yardım çağrısı alırken, birçok yol ağaçların devrilmesi veya sel sebebiyle kapandı. 1998 yılından bu yana en fazla yağışı iki günde alan Sydney ve çevresinde bazı tren ve metro seferleri iptal oldu, halk otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çeşitli sel görüntüleri


Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:59 Kaynak: DHA
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