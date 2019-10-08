Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Avusturya'da 'selfie müzesi' açıldı - 2
Son Dakika Güncel DHA DIŞ – Avusturya'da 'selfie müzesi' açıldı - 2

DHA DIŞ – Avusturya'da 'selfie müzesi' açıldı - 2

46 dakika önce

Avusturya'da açılan 'Selfie Müzesi' ziyaretçi akınına uğradı.

DHA DIŞ – Avusturya'da 'selfie müzesi' açıldı - 2, System.String[]

Avusturya'da  açılan 'Selfie Müzesi' ziyaretçi akınına uğradı. Başkent Viyana'da açılan müze, ziyaretçilere selfie çekmeleri için özel tasarlanmış temalar sunuyor.

Ziyaretçiler, 24 interaktif temadan oluşan müzede, istedikleri kadar selfie çekebiliyorlar. Müze, kapılarını 'Sanatın bir parçası olun' sloganıyla açtı ve müzenin sunduğu temalarla birlikte, ziyaretçiler, kendi temalarını oluşturarak resmi adı 'No-Filter Museum' olan selfie müzesini 6 ay boyunca ziyaret edebilecek.

Görüntü Dökümü

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-Tema odalarında selfie çeken insanların görüntüsü

Tema Vakfı, Avusturya, Viyana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:50 Kaynak: DHA
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