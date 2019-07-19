DHA DIŞ - Avusturya'da uçak dağlık alana düştü: 3 ölü

Avusturya 'da içinde 3 kişinin bulunduğu küçük uçak, dağlık bölgeye düştü. Uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Leutasch bölgesinde yerel saatle 17: 30 sıralarında meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu Cirrus SR22 GTS X tipi küçük uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle dağlık bölgeye düştü. Uçak, yere çakılmasının hemen ardından yandı. Bölgeye intikal eden kurtarma ekipleri, uçaktaki 3 kişinin de hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor.