DHA DIŞ- Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak
15 dakika önce
Brezilya'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.
Brezilya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Juazeiro bölgesinde meydana geldi. Ayin sırasında kiliseye giren soyguncu, kilisedekileri 'silahım var diyerek' tehdit etti. Bir süre tehditler savuran soyguncu, silahı olmadığı anlaşılınca kilisedeki kişiler tarafından sandalyelerle dövüldü. Olay, kilisede bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntü Dökümü
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-Soyguncunun kilisedeki görüntüsü
-Kilisede bulunan insanların hırsıza saldırması
-Hırsıza sandalyeler ile saldıran kalabalık
- Brezilya
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