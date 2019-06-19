Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak
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DHA DIŞ- Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak

1 saat önce

Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayakBrezilya, (DHA)- Brezilya'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.

DHA DIŞ- Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak, System.String[]
DHA DIŞ- Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak
Brezilya, (DHA)- Brezilya'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Juazeiro bölgesinde meydana geldi. Ayin sırasında kiliseye giren soyguncu, kilisedekileri 'silahım var diyerek' tehdit etti. Bir süre tehditler savuran soyguncu, silahı olmadığı anlaşılınca kilisedeki kişiler tarafından sandalyelerle dövüldü. Olay, kilisede bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:17 Kaynak: DHA
Brezilya, DHA, Güncel
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