DHA DIŞ- Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak
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Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayakBrezilya, (DHA)- Brezilya'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:17 Kaynak: DHA
DIŞ- Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak Brezilya
, (DHA)- Brezilya'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Juazeiro bölgesinde meydana geldi. Ayin sırasında kiliseye giren soyguncu, kilisedekileri 'silahım var diyerek' tehdit etti. Bir süre tehditler savuran soyguncu, silahı olmadığı anlaşılınca kilisedeki kişiler tarafından sandalyelerle dövüldü. Olay, kilisede bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
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