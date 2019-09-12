Son Dakika Haberleri: Dha dış ' aynı bölgede defalarca soygun yaptı' fbı onu arıyor
Son Dakika Güncel Haber

Dha dış ' aynı bölgede defalarca soygun yaptı' fbı onu arıyor

24 dakika önce

DHA DIŞ ' Aynı bölgede defalarca soygun yaptı' FBI onu arıyorABD, (DHA) ? ABD'de tek bir bölgedeki marketleri defalarca soyan adamı yerel polis yakalayamayınca FBI aramaya başladı.

DHA DIŞ ' Aynı bölgede defalarca soygun yaptı' FBI onu arıyor

ABD, (DHA) ? ABD'de tek bir bölgedeki marketleri defalarca soyan adamı yerel polis yakalayamayınca FBI aramaya başladı.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston kentinde yer alan Greater Boston adlı mahallede, 24 Mayıs'tan itibaren 9 soygun yapan hırsızı, Boston yerel polisi yakalamakta yetersiz kalınca FBI devreye girdi.

Hırsızın, Boston kentindeki Dedham bölgesinde bir marketi soyduğu görüntüler, FBI tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, silahıyla markete giren soyguncunun, kasiyerden kasayı açmasını istediği görülüyor. Kasadaki paraları toplayan soyguncu, gözünü diğer kasaya da dikerek kasiyerden açmasını istiyor. Diğer kasayı açarak paraları alan kasiyer, soyguncuya uzatıyor. Bir süre daha markette içeriyi gözlemleyen soyguncu, çalınacak başka bir şey kalmadığına emin olunca marketten çıkıyor.

FBI, görüntüleri paylaşarak halktan da yardım beklediğini duyurdu.

Dha dış ' aynı bölgede defalarca soygun yaptı' fbı onu arıyor

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Polonya'ya 6,5 milyar dolar değerinde 32 adet F-35 satacak
Japon hükümeti ABD üssü için halka 240 milyon dolar ödeyecek Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'den skandal paylaşım: Teröristlerin eğitim videosunu yayınladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:13:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha dış ' aynı bölgede defalarca soygun yaptı' fbı onu arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]