Dha dıs ? azerbaycan cumhurbaşkanı aliyev, oyunu kullandı - Son Dakika

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Dha dıs ? azerbaycan cumhurbaşkanı aliyev, oyunu kullandı
6 saat önce
DHA DIS ? Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, oyunu kullandıAli KANBAKÜ, (DHA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, kızları Leyla Aliyeva, Arzu Aliyev ve oğlu Haydar Aliyev Bakü'deki Sabail seçim bölgesinde bulunan 6 numaralı sandıkta...
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:50 Kaynak: DHA
DHA DIS ? Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, oyunu kullandı
Ali KANBAKÜ, (DHA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, kızları Leyla Aliyeva, Arzu Aliyev ve oğlu Haydar Aliyev Bakü'deki Sabail seçim bölgesinde bulunan 6 numaralı sandıkta oylarını kullandı.
5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın olmak üzere, 1314 aday yarışıyor. Seçimi yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor.
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