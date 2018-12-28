Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İçişleri Bakanı Soylu'yu Kabul Etti

Dha Dış - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İçişleri Bakanı Soylu'yu Kabul Etti

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaretler kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Dha Dış - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İçişleri Bakanı Soylu'yu Kabul Etti, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaretler kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Aliyev, Soylu ile görüşmesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki yakınlığa değinerek, Azerbaycan ile Türkiye'nin dost olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişki hakkında, "Tek millet, iki devlet" dediğini belirten Soylu, "Bu düsturda da gidiliyor. Allah'ım gelecek yıllarda çok daha iyilerini nasip etsin, duamız o. Çünkü biz, hem zatıaliniz hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem devletlerimizin kurduğu bu ilişkinin, coğrafyamıza, dünyaya hem de milletimize çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilere değinen Soylu, "Başta Yukarı Karabağ meselesi olmak üzere, kederiniz kederimizdir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:07 Kaynak: DHA

Bakü, Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Politika
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