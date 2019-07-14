DHA DIŞ- Azerbaycan'da 500 yıllık ağaç devrildi: 19 yaralı
25 dakika önce
Azerbaycan'da Şeki Hanları Sarayı önündeki 500 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Azerbaycan Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:27 Kaynak: DHA
'da Şeki Hanları Sarayı önündeki 500 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Olay, Şeki kentindeki Şeki Hanları Sarayı önünde meydana geldi. 500 yıllık olduğu belirtilen ağacın devrilmesi sonucu altında kalan 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında yerli ve turistlerin olduğu duyuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Ağacın devrildiği yerden görüntüler
-İnsanların panik anları
- Azerbaycan
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