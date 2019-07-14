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DHA DIŞ- Azerbaycan'da 500 yıllık ağaç devrildi: 19 yaralı

25 dakika önce

Azerbaycan'da Şeki Hanları Sarayı önündeki 500 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

DHA DIŞ- Azerbaycan'da 500 yıllık ağaç devrildi: 19 yaralı, System.String[]
Azerbaycan'da Şeki Hanları Sarayı önündeki 500 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Olay, Şeki kentindeki Şeki Hanları Sarayı önünde meydana geldi. 500 yıllık olduğu belirtilen ağacın devrilmesi sonucu altında kalan 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında yerli ve turistlerin olduğu duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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-Ağacın devrildiği yerden görüntüler
-İnsanların panik anları


- Azerbaycan
Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:27 Kaynak: DHA
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