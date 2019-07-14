DHA DIŞ- Azerbaycan'da 500 yıllık ağaç devrildi 19 yaralı
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Azerbaycan'da 500 yıllık ağaç devrildi 19 yaralıAzerbaycan, (DHA)- Azerbaycan'da Şeki Hanları Sarayı önündeki 500 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
DHA Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:31 Kaynak: DHA
DIŞ- Azerbaycan
'da 500 yıllık ağaç devrildi 19 yaralı
Azerbaycan, (DHA)- Azerbaycan'da Şeki Hanları Sarayı önündeki 500 yıllık ağacın devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Olay, Şeki kentindeki Şeki Hanları Sarayı önünde meydana geldi. 500 yıllık olduğu belirtilen ağacın devrilmesi sonucu altında kalan 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında yerli ve turistlerin olduğu duyuruldu.
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