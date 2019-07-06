DHA DIŞ – Azerbaycan'da askeri üste patlama: 2 ölü

Azerbaycan 'da askeri üste meydana gelen patlamada 2 askeri personel hayatını kaybederken, 1'i de ağır yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, askeri üste meydana gelen olayda tank mermisinin bir askerin elinden yere düştüğü ve merminin yere çarpmasıyla oluşan patlamada 2 askeri personelin hayatını kaybettiği, 1 askerin de ağır yaralandığı duyuruldu. Ayrıca, olayın araştırıldığı belirtildi.

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