DHA DIŞ – Azerbaycan'da askeri üste patlama: 2 ölü
1 saat önce
– Azerbaycan'da askeri üste meydana gelen patlamada 2 askeri personel hayatını kaybederken, 1'i de ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:47 Kaynak: DHA
– Azerbaycan
'da askeri üste meydana gelen patlamada 2 askeri personel hayatını kaybederken, 1'i de ağır yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, askeri üste meydana gelen olayda tank mermisinin bir askerin elinden yere düştüğü ve merminin yere çarpmasıyla oluşan patlamada 2 askeri personelin hayatını kaybettiği, 1 askerin de ağır yaralandığı duyuruldu. Ayrıca, olayın araştırıldığı belirtildi.
- Azerbaycan
HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu
Norveçli eski bakan mültecilere cinsel tacizden 5 yıl hapis cezası aldı
Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!
Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli