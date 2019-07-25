DHA DIŞ- Azerbaycan'da savaş uçağı düştü
1 saat önce
Azerbaycan'da savaş uçağı, gece yapılan eğitimi uçuşu sırasında düştü.
Azerbaycan Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:54 Kaynak: DHA
'da savaş uçağı, gece yapılan eğitimi uçuşu sırasında düştü. Uçağın havada çıkan bir arıza sonucu, Hazar Denizi
'ne düştüğü belirtildi.
Gece yapılan eğitim uçuşu sırasında meydana gelen olayda, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 tipi savaş uçağının dün gece yerel saatle 22.00'den itibaren radardan çıktığı ve uçakla iletişim kurulamadığı belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yerel medyaya yaptığı açıklamada, kazanın nedenini araştırmak için komisyon kurulduğunu ve pilot için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Bahçeli'den Lozan açıklaması Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak Uzmanlar uyardı: Merkez Bankası beklenenden fazla faiz indirimine giderse dolar fırlayabilir Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı