Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Azerbaycan'da savaş uçağı düştü
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DHA DIŞ- Azerbaycan'da savaş uçağı düştü

1 saat önce

Azerbaycan'da savaş uçağı, gece yapılan eğitimi uçuşu sırasında düştü.

DHA DIŞ- Azerbaycan'da savaş uçağı düştü, System.String[]
Azerbaycan'da savaş uçağı, gece yapılan eğitimi uçuşu sırasında düştü. Uçağın havada çıkan bir arıza sonucu, Hazar Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Gece yapılan eğitim uçuşu sırasında meydana gelen olayda, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 tipi savaş uçağının dün gece yerel saatle 22.00'den itibaren radardan çıktığı ve uçakla iletişim kurulamadığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yerel medyaya yaptığı açıklamada, kazanın nedenini araştırmak için komisyon kurulduğunu ve pilot için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.


Hazar Denizi, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:54 Kaynak: DHA
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