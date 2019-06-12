Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Toplantısıyla ilgili protokol imzalandı - 2
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DHA DIŞ - Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Toplantısıyla ilgili protokol imzalandı - 2

3 saat önce

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Toplantısıyla ilgili protokol imzalandı - 2(Tür: Dış)

DHA DIŞ - Azerbaycan-Türkiye- Gürcistan Üçlü Toplantısıyla ilgili protokol imzalandı - 2
(Tür: Dış)
DHA DIŞ - Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Toplantısıyla ilgili protokol imzalandı - 2
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Güncel
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