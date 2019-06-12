DHA DIŞ - Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Toplantısıyla ilgili protokol imzalandı - 2
3 saat önce
Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Toplantısıyla ilgili protokol imzalandı - 2(Tür: Dış)
DHA
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
DIŞ - Azerbaycan-Türkiye- Gürcistan
Üçlü Toplantısıyla ilgili protokol imzalandı - 2
(Tür: Dış)
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