DHA DIŞ - Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü
32 dakika önce
– Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:27 Kaynak: DHA
– Suriye
'nin Halep şehrine bağlı Azez
ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Patlamada çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın insanların kalabalık olduğu noktada gerçekleştiği belirtiliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama sonrası bölgeden görüntüler
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