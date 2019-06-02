Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü - EK
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DHA DIŞ - Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü - EK

4 dakika önce

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölüSuriye (DHA) ? Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

DHA DIŞ - Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü - EK, System.String[]
DHA DIŞ - Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü
Suriye (DHA) ? Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Patlamada çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın insanların kalabalık olduğu noktada gerçekleştiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:53 Kaynak: DHA
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