DHA DIŞ - Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü - EK
4 dakika önce
Azez'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölüSuriye (DHA) ? Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:53 Kaynak: DHA
DIŞ - Azez
'de bomba yüklü araçla saldırı: 14 ölü Suriye
(DHA) ? Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Patlamada çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın insanların kalabalık olduğu noktada gerçekleştiği belirtiliyor.
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