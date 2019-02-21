Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Babanın Refleksi Çocuklarının Hayatını Kurtardı

Dha Dış - Babanın Refleksi Çocuklarının Hayatını Kurtardı

2 saat önce

Tayvan'da kontrolden çıkan bir otomobili fark eden bir adam, çocuklarını son anda yoldan çekerek, hayatlarını kurtardı.

Dha Dış - Babanın Refleksi Çocuklarının Hayatını Kurtardı, System.String[]
Tayvan'da kontrolden çıkan bir otomobili fark eden bir adam, çocuklarını son anda yoldan çekerek, hayatlarını kurtardı.

An be an güvenlik kameralarına yansıyan olay Tayvan'ın başkenti Taipei'de meydana geldi. 93 yaşındaki otomobil sürücüsü aracın kontrolünü kaybedince son sürat metro istasyonuna daldı.

Eşi ve 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmeye hazırlanan adam, aracı fark edince son anda çocuklarını geri çekti. Otomobil, hızla yanlarından geçerek metro istasyonuna daldı. Merdivenlerini aşarak, metro girişinde duran otomobilin sebep olduğu panik metro istasyonundaki güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otomobilin gelişi

Adamın çocukları yoldan çekmesi

Otomobilin hızla geçişi

Metro istasyonuna dalması

İnsanların kaçışması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:13 Kaynak: DHA

Taipei, Tayvan, Güncel
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