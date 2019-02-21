Dha Dış - Babanın Refleksi Çocuklarının Hayatını Kurtardı
2 saat önce
Tayvan'da kontrolden çıkan bir otomobili fark eden bir adam, çocuklarını son anda yoldan çekerek, hayatlarını kurtardı.
Tayvan
'da kontrolden çıkan bir otomobili fark eden bir adam, çocuklarını son anda yoldan çekerek, hayatlarını kurtardı.
An be an güvenlik kameralarına yansıyan olay Tayvan'ın başkenti Taipei
'de meydana geldi. 93 yaşındaki otomobil sürücüsü aracın kontrolünü kaybedince son sürat metro istasyonuna daldı.
Eşi ve 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmeye hazırlanan adam, aracı fark edince son anda çocuklarını geri çekti. Otomobil, hızla yanlarından geçerek metro istasyonuna daldı. Merdivenlerini aşarak, metro girişinde duran otomobilin sebep olduğu panik metro istasyonundaki güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Otomobilin gelişi
Adamın çocukları yoldan çekmesi
Otomobilin hızla geçişi
Metro istasyonuna dalması
İnsanların kaçışması
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:13 Kaynak: DHA
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