Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Bae'deki Helikopter Kazası Amatör Kamerada (2)

Dha Dış – Bae'deki Helikopter Kazası Amatör Kamerada (2)

1 saat önce

Dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düşen; pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği kaza amatör kamerada.

Dha Dış – Bae'deki Helikopter Kazası Amatör Kamerada (2), System.String[]
Dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düşen; pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği kaza amatör kamerada.

BAE resmi haber ajansı WAM, BAE'deki Resü'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma faaliyeti esnasında bir helikopter düştüğünü duyurmuştu. Yaşanan o anlara dair amatör kamera görüntüleri yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helikopterin görüntüsü

Dağa çakılması

Yanması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:14 Kaynak: DHA

Pilot, Birleşik Arap Emirlikleri, Helikopter, Güncel
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