Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Bae'deki Helikopter Kazası Amatör Kamerada

Dha Dış ? Bae'deki Helikopter Kazası Amatör Kamerada

17 dakika önce

Dha DIŞ ? BEA'deki helikopter kazası amatör kamerada(DHA) - Dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düşen; pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği kaza amatör kamerada.

Dha Dış ? Bae'deki Helikopter Kazası Amatör Kamerada, System.String[]
Dha DIŞ ? BEA'deki helikopter kazası amatör kamerada

(DHA) - Dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düşen; pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği kaza amatör kamerada.

BAE resmi haber ajansı WAM, BAE'deki Resü'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma faaliyeti esnasında bir helikopter düştüğünü duyurmuştu. Yaşanan o anlara dair amatör kamera görüntüleri yayınlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:55 Kaynak: DHA

Pilot, Birleşik Arap Emirlikleri, DHA, Güncel
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