Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bae Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

Dha Dış - Bae Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

50 dakika önce

Suriye Haberleşme Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Büyükelçiliği'ni bugün yeniden açacağını duyurdu.

Dha Dış - Bae Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor, System.String[]
Suriye Haberleşme Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Büyükelçiliği'ni bugün yeniden açacağını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Şam'daki büyükelçilik binasını 2011 yılından bu yana kapalı tutuyordu. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:35 Kaynak: DHA

Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Şam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti 17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:25:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bae Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]