Dha Dış - Bae Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor
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Suriye Haberleşme Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Büyükelçiliği'ni bugün yeniden açacağını duyurdu.
Suriye
Haberleşme Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri
'nin (BAE) Şam
Büyükelçiliği'ni bugün yeniden açacağını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Şam'daki büyükelçilik binasını 2011 yılından bu yana kapalı tutuyordu. - N
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:35 Kaynak: DHA
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