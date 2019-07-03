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DHA DIŞ- BAE Şeyhi'nin oğlu Londra'daki evinde ölü bulundu

57 dakika önce

Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi evinde ölü bulundu.

DHA DIŞ- BAE Şeyhi'nin oğlu Londra'daki evinde ölü bulundu, System.String[]
Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin Londra'da yaşayan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi evinde ölü bulundu.
Şarika Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin modacı olan ve Londra'da yaşayan oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, Pazartesi günü aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü iddia edildi. 39 yaşındaki şeyh için Dubai'de 3 gün yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.
'ABİSİ DE AŞIRI DOZ UYUŞTUCUDAN ÖLMÜŞTÜ'
Şeyhin ölümü ülkede gündem olurken, BAE Şeyhi Muhammed el Kasımi'nin, en büyük oğlunu da 1999 yılında, 24 yaşındayken aşırı dozda uyuşturucudan kaybettiği belirtildi.


- İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
Güncel
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