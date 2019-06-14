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DHA DIŞ - BAE: Umman Körfezi'ndeki saldırı endişe verici

1 saat önce

– Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Umman Körfezi'nde 2 yakıt tankerini hedef alan saldırıya dair 'tehlikeli bir gerginlik' açıklamasında bulundu.

DHA DIŞ - BAE: Umman Körfezi'ndeki saldırı endişe verici, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Umman Körfezi'nde 2 yakıt tankerini hedef alan saldırıya dair 'tehlikeli bir gerginlik' açıklamasında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umman Körfezi'nde yakıt tankerlerini ve Suudi Arabistan'da Abha Havalimanı'nı hedef alan saldırılar endişe verici bir gelişme ve tehlikeli bir gerginliktir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Umman'da gerçekleşen saldırıdan İran İslam Cumhuriyeti sorumludur. İran'ın, ABD ve müttefiklerinin menfaatlerine yönelik kışkırtmaları sonucu gerçekleşmiştir" şeklinde açıklama yapmış; İran ise bu iddiaları reddetmişti.


Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
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