DHA DIŞ - Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Kirli ellerinizi Kerkük'ten çekin
1 saat önce
– Kerkük'te 7 farklı noktada meydana gelen ve 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamalara dair Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Kirli ellerinizi Kerkük'ten çekin" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:43 Kaynak: DHA
– Kerkük
'te 7 farklı noktada meydana gelen ve 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamalara dair Türkiye
'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Kirli ellerinizi Kerkük'ten çekin" dedi.
Yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında saldırıları kınayarak şu ifadeleri kullandı: "Kerkük'te huzuru ve sivilleri hedef alan korkaklara sesleniyoruz: "Kirli ellerinizi Kerkük'ten çekin." Bu geceki saldırılarda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi, Irak'ın yanında yer almaya devam edeceğiz."
The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı
Ayağa kalkmadığı için 2 çalışanını darp eden patron, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı
Kerkük'te art arda 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var