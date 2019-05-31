DHA DIŞ - Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Kirli ellerinizi Kerkük'ten çekin

Kerkük 'te 7 farklı noktada meydana gelen ve 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamalara dair Türkiye 'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Kirli ellerinizi Kerkük'ten çekin" dedi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında saldırıları kınayarak şu ifadeleri kullandı: "Kerkük'te huzuru ve sivilleri hedef alan korkaklara sesleniyoruz: "Kirli ellerinizi Kerkük'ten çekin." Bu geceki saldırılarda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi, Irak'ın yanında yer almaya devam edeceğiz."