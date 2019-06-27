Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Bağımsızlık kutlamalarında izdiham: 15 ölü, 75 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Bağımsızlık kutlamalarında izdiham: 15 ölü, 75 yaralı

1 saat önce

Madagaskar'da bağımsızlık kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda 15 öldü, 75 kişi ise yaralandı.

DHA DIŞ- Bağımsızlık kutlamalarında izdiham: 15 ölü, 75 yaralı, System.String[]
Madagaskar'da bağımsızlık kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda 15 öldü, 75 kişi ise yaralandı.
Başkent Antananarivo'daki Mahamasina stadında gerçekleştirilen bağımsızlığın 59. yılı kutlamalarında çıkan izdiham sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.


- Madagaskar
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:40 Kaynak: DHA
antananarivo, madagaskar, öldü, bağımsızlık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü Son dakika! Bomba tehdidi yolcu uçağını indirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma Meteoroloji'den ferahlatan uyarı: Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 13:06:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Bağımsızlık kutlamalarında izdiham: 15 ölü, 75 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]