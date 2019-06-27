DHA DIŞ- Bağımsızlık kutlamalarında izdiham: 15 ölü, 75 yaralı
1 saat önce
Madagaskar'da bağımsızlık kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda 15 öldü, 75 kişi ise yaralandı.
Madagaskar
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:40 Kaynak: DHA
'da bağımsızlık kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda 15 öldü, 75 kişi ise yaralandı.
Başkent Antananarivo
'daki Mahamasina stadında gerçekleştirilen bağımsızlığın 59. yılı kutlamalarında çıkan izdiham sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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