Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Bahamalar'da helikopter kazası: 7 ölü
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DHA DIŞ- Bahamalar'da helikopter kazası: 7 ölü

1 saat önce

Bahamalar'da helikopter denize düştü.

DHA DIŞ- Bahamalar'da helikopter kazası: 7 ölü, System.String[]
Bahamalar'da helikopter denize düştü. Kazada, 7 kişi öldü. Kazada ölenlerin arasında, madencilik sektöründe milyarder girişimci Chris Cline'ın da bulunduğu belirtildi.
Grand Cay adasının yakınlarında denize düşen helikopterde bulunan, 3'ü erkek ve 4'ü kadın olmak üzere, 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada, ölenlerin hepsinin ABD vatandaşı olduğu ve aralarında madencilik sektöründe milyarder girişimci Chris Cline'ın da olduğu iddia edildi.


- Bahamalar
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:40 Kaynak: DHA
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