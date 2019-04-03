Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Bakan Akar, Bakan Akar Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile Görüştü

Dha Dış ? Bakan Akar, Bakan Akar Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile Görüştü

1 saat önce

Dha DIŞ ? Bakan Akar, Bakan Akar Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştüKuzey Makedonya (DHA) ? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.

Dha DIŞ ? Bakan Akar, Bakan Akar Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştü

Kuzey Makedonya (DHA) ? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:38 Kaynak: DHA

DHA, Makedonya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google Plus Bugün Resmen Kapatıldı Son Dakika! Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor İçişleri Bakanı Soylu'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama: Gerçeklik Payı Yoktur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 23:41:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Bakan Akar, Bakan Akar Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]