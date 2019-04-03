Dha Dış ? Bakan Akar, Bakan Akar Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile Görüştü
1 saat önce
Dha DIŞ ? Bakan Akar, Bakan Akar Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştüKuzey Makedonya (DHA) ? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.
Dha DIŞ ? Bakan Akar, Bakan Akar Kuzey Makedonya
Meclis Başkanı Caferi ile görüştü
Kuzey Makedonya (DHA
) ? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Kuzey Makedonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:38 Kaynak: DHA
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