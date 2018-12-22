Dha Dış - Bakan Akar Ege'de, Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye Karşı Oldubittiye Müsaade Etmeyiz
6 saat önce
Dha DIŞ - Bakan Akar Ege'de, Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı oldubittiye müsaade etmeyiz (2)(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Bakan Akar Ege'de, Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı oldubittiye müsaade etmeyiz (2)
(Tür: Dış)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:33 Kaynak: DHA
Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygulandıran Hediye
Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti
Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın Doğusuna Düzenlenecek Operasyon Öncesi Tüm Dünyaya Gözdağı Verdi