Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Akar Ege'de, Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye Karşı Oldubittiye Müsaade Etmeyiz

Dha Dış - Bakan Akar Ege'de, Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye Karşı Oldubittiye Müsaade Etmeyiz

6 saat önce

Dha DIŞ - Bakan Akar Ege'de, Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı oldubittiye müsaade etmeyiz (2)(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Bakan Akar Ege'de, Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı oldubittiye müsaade etmeyiz (2)

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:33 Kaynak: DHA

Türkiye, Ege, Akdeniz, Güncel
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