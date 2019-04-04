Dha Dış - Bakan Akar Kosova'da Askerî Törenle Karşılandı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya'nın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya geçti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Kuzey Makedonya
'nın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova
'ya geçti. Bakan Akar, Başkent Priştine
'de Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha tarafından askeri törenle karşılandı.
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Karşılama töreninden görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:06 Kaynak: DHA
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