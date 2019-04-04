Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Akar Kosova'da Askerî Törenle Karşılandı

Dha Dış - Bakan Akar Kosova'da Askerî Törenle Karşılandı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya'nın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya geçti.

Dha Dış - Bakan Akar Kosova'da Askerî Törenle Karşılandı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya'nın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya geçti. Bakan Akar, Başkent Priştine'de Kosova Savunma Bakanı Rrustem Berisha tarafından askeri törenle karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karşılama töreninden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:06 Kaynak: DHA

Makedonya, Kosova, Güncel
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