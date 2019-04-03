Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Görüştü

Dha Dış – Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Görüştü

5 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'teki resmi temasları sırasında Başbakan Zoran Zaev'den sonra Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile bir araya geldi.

Dha Dış – Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'teki resmi temasları sırasında Başbakan Zoran Zaev'den sonra Cumhurbaşkanı Gyorge  İvanov ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:18 Kaynak: DHA

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